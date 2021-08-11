Göletlere 1 milyon 819 bin 650 yavru balık bırakıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘İç Suları Balıklandırma' projesi kapsamında yaklaşık 100 göl ve gölete 1 milyon 819 bin 650 adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte yaklaşık 100'e yakın göl ve göletin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, her yıl düzenli olarak bakanlığın iç suları balıklandırma projesi kapsamında göl ve göletlere balık bırakıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde 44 su kaynağına Merkez, Bayat, Bolvadin, Çay, Dinar, İhsaniye, İscehisar, Kızıören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut ilçesi 1 milyon 819 bin 650 adet sazan balığı yavrusu bırakılmıştır. İlimiz göl ve göletlerinde bulunan balıklarımızın sürekliliğinin sağlanabilmesi için ilk defa balıklandırılan su kaynaklarında sazan balıklarının büyümesi açısından 2 yıl süre ile avcılık yapılmaması önem arz etmektedir. İlimiz baraj göl ve göletlerinde bulunan su ürünlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için en az bir kez yumurta bırakmalarına müsaade edilmeli, üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avcılık yapılmaması büyük önem arz etmektedir.”