İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göletlere kaçak avcılık baskını

Afyonkarahisar’da göletlerde ağlar ile yapılan kaçak avcılığa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son verdi.

Afyonkarahisar'da göletlerde ağlar ile yapılan kaçak avcılığa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son verdi.


Hocalar ve Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Devlethan Barajında kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgeye giden ekipler müdahalede bulundu. Ekipler yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda germe ağ yakaladı. Ekipler ağır imha ederek, ayrıca ağlara takılan canlıları kurtararak doğal yaşamına geri bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.