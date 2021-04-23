Göletteki kaçak avlanmayı drone ile tespit ettiler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Karakuyu göletinde kaçak avlanmaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu 400 metre ağ ve 25 adet balık tuzağı pinter ele geçirilirken, kaçak avlanmada kullanılan aparalar havadan drone ile tespit edildi.

Afyonkarahisar'da bulunan göllerdeki kaçak avlanmanın önüne geçmek adına Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçe ekipleri tarafından denetimler ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Dinar ilçesinde bulanan Karakuyu göletinde denetimlerini sürdüren Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak avlanmada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirdi. Yapılan denetimler sırasında göle atılmış vaziyette 400 metre ağ ve 25 adet balık tuzağı pinder ele geçirilerek imha edildi.

Karakuyu göletindeki denetimler ise havadan drone ile görüntülendi.