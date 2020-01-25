Gönüllü berber başarılı öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor

Afyonkarahisar'da berber Kazım Hekimoğlu, başlattığı kampanyayla gönüllü olarak sömestr tatilinde okulunda başarılı olan takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki dükkânında 30 yıldır berberlik yapan Hekimoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başarılı ilkokul ve ortaokul öğrenciler için "Belgesini getirene ücretsiz saç tıraşı" kampanyası başlattı. Hekimoğlu yaptığı açıklamada, amacının Afyonkarahisar'da bir farkındalık oluşturmak ve çocuklarının yüzünün gülmesini istediğini söyledi. Projeyi bir kuaför arkadaşından örnek alarak esinlendiğini dile getiren Hekimoğlu, "Afyonkarahisar'da önceden böyle bir kampanya hiç olmamıştı. Bunu şehrimizdeki çocuklarımızın yüzü gülsün diye ilk olarak ben gerçekleştirmek istedim. Bizim çocukluğumuzda hiç böyle şeyler yoktu. Bizler böyle güzel kampanyalar görmedik. Onun için bu sömestr tatilinde bu güzel sosyal sorumluluk projesini başlattım" dedi.

Hekimoğlu, çocuklar için ücretsiz saç tıraşı kampanyasını sosyal medya hesaplarından her gün duyurmasına rağmen şuana kadar 15 çocuğa ulaşabildiğini vurguladı. Hedefinin sömestr tatilinde en az Afyonkarahisar'da 500 çocuğu sevindirmek istediğini aktaran Hekimoğlu, "Ben bu kampanyayı sömestri tatilinin başladığı ilk gün sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kampanyayı gören çok sayıda meslektaşım telefonla bana ulaşarak projenin çok güzel olduğunu belirttiler ve tebrik ettiler. Bugüne kadar okullarında takdir ve teşekkür belgesi alan çocukları tıraş ettiğim ailelerde çok güzel destek vererek teşekkür ediyorlar. Çocukların yüzü gülsün, onlar derslerinde daha çalışkan ve başarılı olsun istiyoruz" dedi.

Takdir belgesini alıp tıraş olmaya gelen gelerek Ahmet Görkem Sarlık da kampanyanın videosunu sosyal medyada gördüğüne değinerek, "Kampanya çok güzel. Bugün ben de ücretsiz saç tıraşımı oldum. Çok mutlu oldum."

Ekrem Taner Kurt da kampanyayı sosyal medyada gördüğünü ve takdir belgesini alarak ücretsiz tıraş olmaya geldiğini ifade etti.