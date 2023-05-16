Gönüllü ekip deprem bölgesine gitti

Depremzede vatandaşların yanında olmak, yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve manevi destekte bulunmak amacıyla müftülük ekipleri depremin yaşandığı ilk günden itibaren, gönüllü personelleri deprem bölgesine gönderiyor. Bu çerçevede İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Şemsi Nartkaya koordinesinde, Kur'an kursu öğreticilerinden ve PDR öğretmeni Erkin Çoksan' dan oluşan ekip 4-6 Yaş Kur'an kursu hizmetlerini yürütmek amacıyla, Hatay'a gitmek üzere dualarla yola çıktı. Ekipler Müftü Sinan Kazancı ve müftülük çalışanları tarafından dualarla uğurlandı.