Gönüllü gençler besin bulmada zorluk yaşayan kuşlar için yem dağıttı

TEMA Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç TEMA Öğrenci Topluluğu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde kış aylarında besin bulmada zorluk yaşayan kuşlar için yem dağıttı.

Kış ayalarında besin bulmada zorluk yaşayan kuşlar için gönüllü gençler, Organize Sanayi Bölgesi'nde yem dağıttı. Yemlikleri pet şişlerden kendi imkanlarıyla imal eden gençler, daha sonra o yemlikleri buğday ile doldurdu. OSB'nin çeşitli bölgelerine yem dolu şişeleri asan gönüllüler, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

AKÜ Genç TEMA Öğrenci Topluluğu adına açıklamada bulunan Elif Dum, Organize Sanayi Bölgesi'ne 200 adet kuşlar için yemlik bıraktıklarını söyledi. Dum, “Kuşlar zor iklim şartları altında yiyeceklere ulaşamadıkları için aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Zor hava koşullarında besin bulmakta zorlanan bu kuşların imdadına doğadan önce biz yetişebiliriz. Değişen iklim ve doğal yaşam koşulları, insanlar dışında var olan tüm canlıların da temel ihtiyaçlarından barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılama noktasında olumsuz yönde etkiliyor. Bu bağlamda TEMA Vakfı olarak sürdürülebilir bir gelecek için doğanın teması canlıların, iklime bağlı olarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli besin maddeleri tedarik edememeleri üzerine, yerleşik halkın az olduğu Organize Sanayi Bölgesi'ne gönüllü ekibimizle beraber hazırladığımız 200 adet yemlik dağıtımını gerçekleştirdik.” dedi.

HERKESİN BİLİNÇLENMESİNDE FAYDA VAR

Dum, tüm vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını isteyerek şunları söyledi;

“Bayat bir ekmeği çöpe atma yerine camınızın önüne su ile birlikte bırakabilirsiniz. Yada marketlerde satılan yemlerden alıp çevreye bırakıp siz de uçan hayvanlarımız için bu kış aylarında bir şeyler yapış olursunuz. Bu konuda herkesin bilinçlenmesinde fayda var.”