Görev süresi sona eren Başkan Çoban, Birliktir'i ziyaret etti

Afyonkarahisar'da 10 yıl belediye başkanlığı yapan ve görev süresi sona eren Burhanettin Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi M. Emin Birliktir'i ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevi sona eren Burhanettin Çoban, kendisiyle birlikte 10 görev yapan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi M. Emin Birliktir'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Çoban, Başkan Birliktir ile Belediye Meclisinde 10 yıl birlikte çalışmaktan onur duyduğunu belirterek birlikte önemli projelere imza attıklarını kaydetti. Çoban, “Belediyemiz de ve belediye meclisimizde adil bir yönetim anlayışıyla Afyon'un kalkınması ve mega şehir olmasına belediye meclis üyelerimiz büyük katkı sağladı” dedi.

Birliktir ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın grev süresi boyunca birlikte çalışmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.