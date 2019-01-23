Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Eroğul görevine başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Göz Hastalıkları birimine ataması yapılan Op. Dr. Özgür Eroğul görevine başladı. İlçede önemli bir eksikliği bulunan Göz Hastalıkları birimine atanan Eroğul, Şuhut halkı tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar göz hastalıkları sorunlarından dolayı Afyonkarahisar civarlarında bulunan hastanelere gittiklerini belirterek, bu sorunun çözülmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Görevine başlayan Op. Dr. Özgür Eroğul ilk hastasının muayenesini yaptı.