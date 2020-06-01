İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gözaltına alınan hayvan hırsızı tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde Serdar Yavuz Akdemir'e ait 25-30 civarında büyükbaş hayvanın bulunduğu açık besihaneye girmeye çalışan 2 şüphelinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçmişti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan açık besihane ve çevresinde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Mehmet İ. G.'yi yakalarken, kimliği belirlenemeyen diğer şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürürken, Mehmet İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.