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Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar’da kampa girdi.

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.


Göztepe'nin de kampta tercihi Afyonkarahisar oldu. Karayolu ile kente gelen takım konaklayacağı termal otelde çiçekler ile karşılandı. Futbolcular otel girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alındı.


Sar-kırmızılı ekipte eksik ya da sakat oyuncuların bulunmadığı ayrıca yeni transferler Kubilay Sönmez ve Burak Süleyman da kamp kadrosunda yer aldı.


Takımın önemli oyuncularından Halil Akbunar'ın ise kampta takımdan ayrı çalışacağı öğrenildi.


Göztepe'nin akşam saatlerinde ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıkacağı aktarıldı.

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