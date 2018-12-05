Gribal enfeksiyon için hastalar aktarlara yöneldi

Afyonkarahisar'da aktarlık yapan Zafer Çakır, kış mevsiminin kendisini bir hayli hissettirmesi ve soğukların baş göstermesiyle artan gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı vatandaşların hastanelerden çok kendilerine yöneldiğini kaydetti.

Soğuk algınlığı rahatsızlığı sebebi ile hastaların aktarlara başvurduğunu belirten Zafer Çakır, vatandaşlara çeşitli önerilerde bulundu. Özellikle çevresinde gribe maruz kalan kişilerin bir su bardağı suyun içerisine iki yemek kaşığı sirke atıp gargara yapmasını öneren Çakır, "Bu, üst solunum yolundan gelen enfeksiyonu temizlemek için bu üst solunum yolundan gelen enfeksiyonu temizlemek için önemli. En azından virüsün bir kısmını engellemiş olurlar, hasta olmazlar. Bu basit bir yöntem. Onun dışında tabi ki bitki çaylarına yönelmekte fayda var. Herkesin genel bildiği adaçayı, ıhlamur gibi kış çayları çok faydalı" dedi.

“Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ihtiyaç var”

Kış aylarında gribe yakalanmamak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Çakır, “Benim en çok tavsiye edebileceğim bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye ihtiyaçları var. Bu dönemde balın içine ezdikleri bir miktar zencefil, zerdacal, çörekotu, ısırgan tohumunu atıp macun şeklinde her gün tüketilmesi bağışıklık sistemini yükseltecektir. Bunun haricinde okul çağında ya da anaokulunda olan çocuklarımız içinde basit herkesin hazırlayabileceği ürünlerde var. Mesela arısütü, poripolis, ekinezya bunları bir araya getirip şurup şeklinde, ya da balın içerisine karıştırıp bu şekilde yedirirlerse çocukların enfeksiyon almasını engellerler. Bunun haricinde öksürük ya da gıcıklı öksürük gibi şeyler olduğunda da hatmi çiçeği demleyerek ya da ıhlamuru hatmi çiçeği ile demleyerek öksürüğün önüne geçme imkânları var. Yine öksürük için zencefili az bir miktarda karabiber ve balla karıştırıp yediklerinde öksürükleri rahatlatacaktır. Bu arada da mutlaka beslenmeye dikkat etmek lazım. Keçiboynuzu pekmezi, üzüm pekmezi, dut pekmezi gibi ürünleri tüketmelerinde fayda var” diye konuştu.