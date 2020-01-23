Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Dr. Sami Şahan, grip aşısı tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Yaptığı açıklamada grip salgınından en az iki hafta önce, grip aşısının yapılmasının gerektiğini ifade den Uzm. Doktor Sami Şahan, “ Grip aşısı, grip salgınları başlamadan önce yaptırılmalıdır. Bunun için ideal dönem ekim-kasım-aralık aylarıdır. Grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Bu nedenle grip aşısının bir grip salgınından en az 2 hafta önce yapılmış olması gerekir. Aşının koruyuculuğu, genellikle 6-12 ay kadardır” dedi.

Grip aşısının koruyuculuğu ne kadardır?

Grip aşısının yüzde 80 oranında koruma sağladığını belirten Uzm. Doktor Sami Şahan, “Grip aşısının etkinliği, aşı içinde bulunan virüs tipleri ile salgına neden olan virüs tipleri arasındaki uygunluğa göre değişir. Grip aşısı ideal şartlarda yüzde 70-80 oranında koruma sağlar. Uygun kişilere yapılan grip aşısı özellikle zatürre gelişiminden hastaları korumaya yardımcı olur. Aşı yapılan kişinin yaşı önemlidir, aşının koruyuculuğu gençlerde yaşlılara göre daha fazladır. Aşının yaşlılarda grip nedeniyle hastaneye yatışları yüzde 50, zatürre riskini yüzde 60 ve ölüm riskini de yüzde 70 oranında azalttığı bilinmektedir”dedi.

Grip aşısı her türlü virüslerden bizi korur mu?

Uzm. Dr. Şahan, “Grip aşısı sadece gripten korur. Aşı olduğunuz halde basit nezle türü viralinfeksiyonları geçirebilirsiniz. Bu aşının etkisiz olduğu anlamına gelmez. Aşının koruduğu grip hastalığı, 38,5 derecenin üzerinde ateş, kas ağrıları ve gene durum bozukluğu ile birlikte giden bir hastalıktır” dedi.