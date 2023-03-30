Gündüzün gece gibi karardığı ilçede fırtına ağaçları yerinden söktü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çok sayıda ağaç devrildi.

Fırtına sebebiyle İhsaniye ilçesinde yaklaşık 20 yıllık çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. İhsaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ait ağaç yandaki binanın önüne devrildi. Ağacın devrildiği yerin boş olması can ve mal kaybını önledi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, ilçeni ayrıca bir çok noktasında yine ağaçların rüzgar nedeniyle devrildiği belirtildi.