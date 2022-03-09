İhlas Haber Ajansı

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Günler öncesinden uyarısı yapılan kar yağışının bugün başlaması bekleniyor

Afyonkarahisar’da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısının yapıldığı kar yağışının akşam saatlerinde başlaması ve aralıklarla 4 gün devam etmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günler öncesinden uyarısının yapıldığı kar yağışının akşam saatlerinde başlaması ve aralıklarla 4 gün devam etmesi bekleniyor.


Kentte, hafta başında meteoroloji tarafından yapılan kar yağışının bugün akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Yağışın 4 gün boyunca aralıklarla devam etmesi tahmin edilirken, sıcaklıklarında mevsim normallerinin altında seyretmesi ve hissedilir derecede azalması öngörülüyor. Yağışın hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiği kentte 13 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığının eksi 14 derecelere kadar düşeceği öğrenildi.

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