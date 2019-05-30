Günlük 4 bin kişiye iftar yemek hazırlıyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye bünyesine yeni kazandırılan tesislerde özel aşçılar tarafından her gün 4 bin kişiye iftar yemeği hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan aşçıları ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Belediyemizin görünmez kahramanları olan aşçılarımız ile beraberiz. Onlar bizleri en güzel yemekler ve en güzel lezzetler ile sofralarda buluşturdular. Canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bizler hem iftar çadırımızda hem de iftar çadırımıza gelemeyen vatandaşlarımıza da evlerde yemek ikramında bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 365 gün evlere bir fiil yemek hizmeti veren bir belediyeyiz. Yaklaşık 4,5-5 yıldır bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Onların duası ve bereketi ile Sandıklı Belediyemizde hizmetlerimiz fazlası ile oluşmaya başladı" dedi.

İlçede 13 mahalle bulunduğunu hatırlatan Başkan Çöl konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"13 mahallemizde ayrı ayrı tüm hemşehrimiz ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geliyoruz. Mahalle iftarlarımızı tamamladık. Ramazanın bereketini, huzurunu, kardeşliğini, birliğini beraberliğini onlarla birlikte yaşıyor ve aynı duaya amin diyoruz.”

Belediye bünyesinde kurulu bulunan modern mutfakta aşçılar 50 dereceye varan sıcakta dev kazanlarda yemek pişiriyor.