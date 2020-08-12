Yılda yaklaşık 100 bin gurbetçinin geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında gurbetçilere maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Belçika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerine çalışmak üzere giden ve yaz aylarında memleketleri Emirdağ'da tatil yapan gurbetçilerin en kalabalık olduğu bu günlerde Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, çarşı merkezinde ve pazarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske dağıtımının yapıldığı denetimler esnasında gurbetçi vatandaşlar sosyal mesafe maske konusunda uyarıldı.

“Gurbetçilerin duyarlılığı yüksek”

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, gurbetçilerin kurullara dikkat ettiğini belirterek, “Emirdağ ilçemizde kaymakamımızla beraber belediye başkanımız ve il genel meclis üyelerimizle beraber hep birlikte buradayız. Burada denetimler yapıyoruz. Bilhassa gurbetçi kardeşlerimizin duyarlılığının yüksek olması bizleri mutlu etti. Biz gördüğümüz memnuniyete rağmen yinede farkındalığı anlatmaya devam ediyoruz. Ben Emirdağ halkına kurallara uydukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emirdağ halkının Korona virüse karşı duyarlı olduğunu belirten Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da şu ifadelere yer verdi:

“Biz Sayın valimizin ve Sayın Kaymakamımızın önderliğinde İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Emirdağ ilçemizde denetimlerimizi yapıyoruz. Şuanda Emirdağ halkımızın duyarlılığını gördük, maske takma, mesafeye uyma oranını gördük ve çok memnununuz. İnşallah ülke olarak hep birlikte bu hastalığı atlatacağız.”