Gurbetçilerin evlerini soyan şahısları jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçi vatandaşların evini soyan 2 kişi jandarmanın başarılı takibi ile yakalandı.

Gurbetçi vatandaşların yokluğunu fırsat bilerek evlerine giren hırsızlar, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonuyla yakalandı. Şahısların tespitine yönelik yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucunda Suvermez, Ekizce, Yenikapı, Türkmenakören ve Adayazı köylerinde bulunan evlere girdikleri belirlene K.E ve T.Y., isimli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi.