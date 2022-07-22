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Gurbetçilerin kullandığı otomobiller çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da gurbetçilerin kullandığı otomobillerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da gurbetçilerin kullandığı otomobillerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bolvadin-Çay karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., idaresindeki CG 787 RT yabancı plakalı otomobil Bolvadin Sanayi Kavşağında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü


H.S., idaresindeki 1 PXT 696 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerden biri yol ortasındaki refüje girip takla atarak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 3 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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