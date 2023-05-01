Gürbüz: “Emeğimizin geleceği için omuz omuza mücadele veriyoruz”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Zafer Meydan'ında üyelerinin katılımıyla açıklamalarda bulunan Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, ülkenin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hak- İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz 1 Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla üyeleriyle birlikte Zafer Meydanında bir açıklama yaptı. Ülkenin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda ülkenin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gürbüz şöyle konuştu:

“Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için Hak-İş olarak sendikalarımız ve tüm teşkilatımızla omuz omuza mücadele veriyoruz. Değerli emekçi kardeşlerimiz, iş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, İşsizlik ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. Hak-İş olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz” dedi.