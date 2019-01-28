Gürbüz; “Emekçiler enflasyona karşı korunmalı”

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı-Hizmet iş Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, yaşanan enflasyonla emekçilerin satın alma gücünün azaldığına belirterek, çalışan emekçilerinin enflasyona karşı korunması gerektiğini söyledi.

Hak İş-Hizmet İş Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada Hizmet-İş Sendikasının 41. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara'da toplanan Hizmet-İş Sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında, teşkilatlanma çalışmaları, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntıların görüşüldüğü bir toplantı olduğunu söyledi. 696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışmakta olan işçilerin, sürekli kamu işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne geçiş işlemleri 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle tamamlandığını belirten Başkan Gürbüz; “Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmişti. TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklandı. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz” dedi.

“ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ VAR”

Çalışanların çok büyük talep ve beklentilerinin olduğunu dile getiren Gürbüz şöyle devam etti;

“Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir. Bu toplu iş sözleşmesine göre belirlenen ücret zamlarına geriye dönük altı aylık enflasyon farkı eklenmiştir. Bu şekilde, 2018 ve 2019 yılında yapılan zamlar ile kamu çalışanları enflasyon karşısında korunmuştur. Bu nedenle, bizde Sendikamız Hizmet-İş olarak, işçilerin ücret ve sosyal haklarında artan enflasyon karşısında TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu yüzde 20,30 oranında artış zam yapılmasını talep ediyoruz.”