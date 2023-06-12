Güreş sporcusu Eyyüp Çetin Türkiye'yi temsil edecek

Arnavutluk'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Afyonkarahisar Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) güreşçisi Eyyüp Çetin, U-17 kategorisinde mücadele edecek.

12-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan şampiyonada Eyyüp Çetin, 92 kg'da Türkiye'yi temsil edecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcu Eyyüp Çetin'e ve onun antrenörüne başarılar dileyerek desteklerini iletti. Kasapoğlu, "Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Eyyüp Çetin'e ve onun emek veren antrenörüne başarılar dileriz. Genç güreşçimiz, ülkemizin adını en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine ve ekibine güveniyor, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Eyyüp Çetin, uzun süredir Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor ve formunu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunuyor. Güreşin zorlu dünyasında gösterdiği azim ve hırs ile dikkat çeken Çetin, bu önemli turnuvada ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için ter dökeceğini kaydetti.