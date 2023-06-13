Güreşçi kızların milli takım başarısı

Afyonkarahisar Taşoluk Belediyespor Kulübü Niğde'de yapılan U-15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na 8 sporcu ile katılırken, sporculardan 4'ü derece alırken 4'ü de milli takıma davet edildi

Afyonkarahisar'da yetiştirdiği güreşçi kızlarla Türkiye'de bir çok madalya kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Yakup Yağcı, Niğde'de yapılan U-15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Belediyespor adına 8 sporcu ile yarıştı. Yağcı'nın öğrencilerinden Duygu Gedik 39 kilogramda Türkiye Şampiyonu, Emine Beyza Barışkan 33 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Nimet Nur Kolcu 36 kilogramda Türkiye üçüncüsü ve Sude Naz Sakin ise 46 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Altın Kızlar lakaplı güreşçi kızlar aynı müsabakada takım halinde Türkiye ikincisi oldu.

4 kız sporcu da aldıkları dereceler ile milli takıma davet edilirken Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası ise 5-9 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da sporcuları ve antrenörü tebrik ederek Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.