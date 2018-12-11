Güreşçilerden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Yalova'nın Altınova Belediyesi güreş takımı antrenörleri Semih Turgut ve Burak Kaya, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Takım antrenörlerine ziyaretlerinde Yalova Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran da eşlik etti. Yalova ve Altınova ilçesinde devam eden spor faaliyetlerinin dile getirildiği ziyarette ata sporu güreş ile ilgili eski günler yâd edildi. Daha sonra Kaymakam Kaya ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Kaya konu ile ilgili açıklamalarında, ''Pehlivan eğitimcilerimize kendi spor yaşamlarında ve 2019 Kırkpınar güreşlerinde başarılar diliyorum. Yetiştirilen yeni nesil sporcularımızın gelişiminde katkılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Kaya güreş takımı antrenörleri ile ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.