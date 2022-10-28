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Güzbey ailesinin acı günü

Afyonkarahisar’da vefat eden ünlü esnaflardan Hacı Nurettin Güzbey toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da vefat eden ünlü esnaflardan Hacı Nurettin Güzbey toprağa verildi.


Kentte uzun yıllardır kuyumcu esnafı olarak faaliyet gösteren ve gazeteci Mehmet Emin Güzbey'in babası Nurettin Güzbey (77) yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Güzbey'in cenazesi Paşa Caminde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kocatepe Asri Mezarlığından toprağa verildi. Cenaze namazına Güzbey ailesinin sevenlerinin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.

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