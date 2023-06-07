Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergi açtı

Afyonkarahisar’da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu karma resim sergisi açıldı.
Afyonkarahisar'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu karma resim sergisi açıldı.
Sergi Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesinde açıldı. Vali Yardımcısı Kübra Teymur, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yıl içerisinde öğrencilerin yapmış oldukları 65 eserden oluşan yağlı boya, akrilik boya, kara kalem, rölyef, büst, baskı tekniklerinin yer aldığı sergi ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılandı.