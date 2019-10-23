Hac ve umrede ambargo söylentisi doğru değil

Hac Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Şenel, "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

İddialara açıklık getiren Bilal Şenel, "Öncelikle, 14 Ekim 2019 tarihinde, sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan'ın Türkiye'den hacı adaylarını 2020-2022 arası 3 yıllık süreçte kabul etmeyeceğine dair asılsız bir iddia ortaya atılmıştır. Söz konusu iddiayı içeren paylaşım, özellikle Twitter hesabı üzerinden bir gün dolaşıma sokulduktan sonra 15 Ekim 2019'da yani bir gün sonra silinmiştir. Üzülerek görmekteyiz ki söz konusu yalan iddiayı birkaç basın ve yayın kuruluşu da doğrulatmayarak haber değeri görüp yayımlamıştır. Suudi Arabistan'ın ülkemize 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı iddiası gerçek dışıdır. Türkiye'den 3 yıl boyunca hacı adayı kabul edilmeyeceği yönünde Suudi Arabistan yönetiminin yaptığı herhangi bir açıklama yoktur. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının internet sitesinden de konu ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Suudi yönetiminin de resmi bir açıklaması mevcut değildir. HURSAD yönetimi olarak söz konusu bu ve benzeri iddialarla ilgili gerek derneğimiz gerekse ilgili kurumların yapacağı açıklamalara önem verilmesi gerektiğini kamuoyuna duyurmayı zaruri buluyoruz" dedi.