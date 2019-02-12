Haham gözetiminde ihracat

Afyonkarahisar'dan İsrail'e ihracatı yapılan fındık yağının üretiminden paketlenmesine kadar her aşaması bizzat İsrailli hahamların kontrolünde geçiyor. Siyonizme karşı oldukları bilinen kendi dini hassasiyetleri yüksek Ultra Ortodoks Haredi Yahudiler için üretilen yağlar için İsrailli her ithalatçı firma kendi hahamını gönderiyor ve üretimi denetliyor.

Mermer ihracatının başkenti Afyonkarahisar, ihraç ettiği ürünlere bir yenisi daha ekledi. Afyonkarahisar da bulunan bir yağ fabrikası üretmiş olduğu yağlardan yılda 500 ton fındık yağını İsrail başta olmak üzere Amerika ve İngiltere'ye ihraç ediyor. Yağlar, bu ülkelerdeki Ultra Ortodoks Haredi Yahudiler için özel üretiliyor.

Bu ay içerisinde İsrail'e 125 bin şişe yağ gönderecek olan firmanın üretimlerine İsrailli haham Froıiıch Israel de eşlik ediyor. Adeta fabrikada bir çalışan gibi her aşamada üretilen yağların kontrolünü sağlayan İsrailli Haham Froıiıch Israel üretilen yağlarda kanserojen maddelerin yok denebilecek kadar az olduğunu belirterek bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Üretim yerinde ekmek olmamalı

Yaptıkları ihracattan dolayı ülke ekonomisine gerçekleştirdikleri desteklerden duydukları memnuniyeti dile getiren Fabrika Sahibi Mehmet Çiftçi; işletmelerini 1995 senesinde kurarak İsrail ile ticarete başladıklarını anlattı. Çiftçi, "1995 yılında ilk İsrail ile ticaretimize başladık, bugüne kadar devam eden de bir ticari ilişkimiz var. Üretim sürecinde burada asıl amaçları kalite ve aynı zamanda dini inançları gereği ekmek içermeyen ortamda, ekmek bulaşması olmayacak şekilde üretimin olduğunu gözlemlemek. Bizim burada aşağı yukarı kendileri ile yapacağımız ticaret 125 bin şişe kadar, ama bu sadece tek bir firma için geçerli. Her bir firma kendisi için özel haham gönderip yeni bir üretim süreci başlatıyor. Kendisinden sonra İngiltere için bir üretim Amerika için bir üretim başlayacak. Bizim hitap ettiğimiz nesil daha çok Ultra Ortodokslar geçiyor. Bunlar sayı olarak azlar ve Haredi olarak geçiyorlar. Bunlar Siyonistlerle ciddi çatışma içerisinde olan gruplar, İsrail'i reddeden gruplar. Biz de bundan dolayı kendileri ile ticaret yapmayı seviyoruz. Çünkü Filistin'e yapılanları kendileri zulüm olarak görüyor. Kendilerinin bizi tercih etmesindeki önemli noktalardan birisi de kalite. Bizim burada ürettiğimiz ürünler ilk önce soğuk sıkım olarak sıkılıyor, daha sonrasında rafine işleminde kimyasal değil fiziksel rafine olarak işleniyor bu da içine daha az kimyasal kanserojen maddelerin minimum noktada olmasına neden oluyor. Kendilerine 125 bin adet 1 litrelik yağ vereceğiz. Bununla birlikte daha sonrasında gelecek olan 80 bin ve 100 binlik üç sipariş daha var. Aşağı yukarı biz yıllık ortalama 500 tonu yakaladığımızı söyleyebiliriz. Ama bunlar bizim direk verdiklerimiz ürünler. Bizim asıl ürünümüz ayrıca endüstriyel ürün fındık yağı, dolaylı olarak biz çikolata firmaları üzerinden dünyanın her yerine yağımızı satmaktayız.

Yılda 1 buçuk milyon dolar yağ ihracatı yapılıyor

Yılda 500 ton yağ ihracatı gerçekleştirdiklerini ve bu rakamın yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık bir ihracat olduğu dile getiren Çiftçi: “Özellikle bunlar yerli ve milli ürün olduğu için çok ciddi anlamda biz memnunuz. Çünkü bu ürünün hammaddesi ayçiçek ihracatı gibi Rusya'dan gelmiyor. Soya ihracatı gibi Amerika'dan gelmiyor, tamamen Karadeniz topraklarında üretilen çiftçinin ürettiği fındıkla sağlıyoruz. Bununla birlikte burada çalışanların tamamı Türk ve vergimizi ödüyoruz, elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı ödüyoruz. Biz aşağı yukarı 500 ton yağ dediğimiz zaman aşağı yukarı 1 buçuk milyon dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Bunun tamamı yerli ekonomiye dağılan bir para. Burada ciddi bir rekabet var işin aslı. Ukrayna da ceviz yağı satmaya çalışıyor, bundan dolayı biz maliyetine iş yapıp para döngüsüyle ülkeye bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir döviz girdisi sağlamaya çalışıyoruz. Kârdan çok burada ki aradığımız nokta ülkede bir iş potansiyeli tekrardan oluşturmak” dedi.

Bir basın mensubunun yönelttiği İsrail ile Türkiye arasında ilişkiler, İsrail'de Türk mallarına etkisini sorması üzerine İsrailli haham Froıiıch Israel “Ülkedeki tüketim alışkanlığını etkilemiyor. Büyük bir problem değil, Türk ürünleri tüketiliyor” diye belirtti.