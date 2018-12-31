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Hakan KA ile 1 Dakikada Kazan Yarışmaları Park Afyon'da hediyeler dağıttı

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.

Ş tarafından yönetilen Park Afyon AVM yine Afyon'da bir ilki gerçekleştirdi.


Hakan KA ile 1 Dakikada Kazan konsepti ile TV programında izlenen oyunlar, Türkiye'de ilk kez Park Afyon AVM'de ziyaretçiler ile oynandı. 29 - 30 Aralık tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe, aynı gün içerisinde tek seferde 200 ? ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerimiz katıldı. Katılımcılar arasından yapılan çekilişle yarışmacılar belirlendi. Eleme usulü gerçekleşen yarışmalarda, ziyaretçiler kaybetseler bile hediyesiz dönmedi. Gram altın, yarım altın, elektrik süpürgesi, televizyon gibi hediyelerin yanı sıra günün kazananlarına son model laptop hediye edildi.


Kafaya balon yarışmasında, aynı zamanda günün kazananı olan ziyaretçi, 53 balon patlatarak TV programındaki rekoru geçti. Ayrıca bir kadın ziyaretçi de aynı oyunu oynayan ilk ve tek kadın yarışmacı olarak cesaretiyle takdir kazandı.

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