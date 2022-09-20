“Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya İllerinde uygulanan alt projelerinin 2021 yılı proje yürütme toplantısı Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda yetkililer tarafından üreticilere yerli ve verimi yüksek hayvanların üretim kapasitesinin arttırlaması, hayvanlarda hastalıkla mücadele konularında bilgiler ve eğitimler verilerek, projenin uygulama aşamaları anlatıldı.