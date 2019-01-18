İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Halk otobüsü şoföründen büyük fedakarlık

Afyonkarahisar’da bir halk otobüsü şoförü, annesi ile birlikte hastaneye gitmek için bindiği aracında aniden fenalaşan çocuğu hattından çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Afyonkarahisar'da bir halk otobüsü şoförü, annesi ile birlikte hastaneye gitmek için bindiği aracında aniden fenalaşan çocuğu hattından çıkarak hastaneye ulaştırdı.


Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Halis Karakaya'nın kullandığı halk otobüsüne, dün akşam saat: 20.44 sıralarında Uydukent-Express hattında seferini gerçekleştirdiği esnada anne ve hasta çocuğu bindi.


Sürücü Halis Karakaya, aracına binen küçük çocuğun rahatsızlandığını fark etti. Yolcuların rahatsızlanan çocuğa ve yanındaki annesine yardımları araç içinde bulunan güvenlik kameralara yansıdı. Yolcular anne ve bebeğine müdahale ederken, otobüs şoförü de hiç düşünmeden güzergahından çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Afyon Devlet Hastanesi'ndeki Çocuk Acil Bölümüne yetiştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.