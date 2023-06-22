Halk oyunları kulüp müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Kulüplerarası İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Spor şehri Afyonkarahisar'da farklı spor branşları düzenlenmeye devam ediyor. Halk Oyunları Federasyonu faaliyet programında bulunan yarışmalar birbirinden heyecanlı anlara sahne oldu. Çiğiltepe spor salonunda düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarında yapılan müsabakalara; Erkmen Belediyesi Spor Kulübü, Afyonkarahisar Zeybekleri Gençlik Spor Kulübü ve Çobanlar Belediyesi Spor Kulübü katıldı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.