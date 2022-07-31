Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Bolvadin ilçesinde çeşitli suçlardan ve uyuşturucudan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S.E. isimli şahıs yakalanarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık sorgusunun ardından Bolvadin Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.