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Harçlıklarını Kızılay'a bağışladılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İpekyolu İlköğretim Okulu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri 430 TL’yi Kızılay’a bağışladılar.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İpekyolu İlköğretim Okulu öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri 430 TL'yi Kızılay'a bağışladılar.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İpekyolu İlköğretim Okulu öğrencileri beraberindeki öğretmenleri ve okul müdürleri ile birlikte Bolvadin Kızılay Temsilciliğini ziyaret ettiler.


İlçe Temsilcisi Musa Pektaş, ziyarette yaptığı açıklamada, “Kızılay ülkemizde ve ülke dışında afetzedelere sürekli yardım elini uzatmaktadır. Ayrıca kan bağışı toplayarak, hastalara hizmet vermektedir. İhtiyaç sahibi ailelere giyim ve kavrulmuş et şeklinde gıda yardımında da bulunmaktadır. Yaz aylarında öğrencilere yönelik kamplar düzenlemektedir. Sizlerin harçlıklarından biriktirerek bağışladığınız bu paralar hayatımızda aldığımız en anlamlı, en ağır paradır. Bu düşüncelerinizden dolayı, sizleri, öğretmenlerinizi, idarecilerinizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum” dedi.


Okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür belgesi, Kızılay bayrağı ve Kızılay yeleği hediye edilirken, öğrencilere de çeşitli hediyeleri Pektaş, tarafından takdim edildi.

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