Haşhaş kapsülü hasadı sürüyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık haşhaş kapsülü hasadı devam ediyor.

Haşhaş üreticileri tarafından toplanan çizilmemiş ve olgunlaşmış haşhaş kapsülleri tek tek parçalanarak içerisindeki tohumları alındıktan sonra arta kalan kapsüller Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satılıyor. Üreticiler kapsüllerinden ayırdıkları haşhaş tohumlarının bir bölümünü Bolvadin ilçesine göndererek ilaç firmalarında kullanırken, bir kısmını ise kavurup ezerek gözleme ve çörek yapımlarında kullanıyor.

Haşhaş kapsülü üreticisi Uğur Ün konuyla ilgili açıklamalarında, ''Şimdi burada çiftçimizin gözü gibi ürettiği haşhaşları alıyoruz. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok gördüğünüz gibi 3 tane depomuz mevcut depoya koyduktan sonra burada sevkiyat yapıyoruz. Haşhaş kapsüllerinin hasadı 8 gün oldu başlayalı. Yaklaşık Eylül'ün ilk haftası gibi bitime ulaşacağız İnşallah. Haşhaş kapsülleri buradan Bolvadin ilçesine giderek ilaç sektöründe kullanılır'' dedi.

Öğrenci Mücahit Başol ise tatil olduğundan dolayı zamanını sıcağın altında para kazanmak zorunda olduğu için yaptığını ifade etti. Mücahit Başol konuyla ilgili açıklamalarında, ''Burada Toprak Mahsulleri Ofisinde haşhaş kapsülü alımı yapıyoruz. Köylerden ve Şuhut ilçe merkezinden gelen haşhaş kapsüllerinin burada alımını yapıyoruz. Öğrenciyiz yaz aylarında burada çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere çok aşırı derecede sıcak. Haşhaş kapsüllerinin alımına 8 gün oldu başlayalı. Tahminim 1 ay kadar daha sürecek gibi haşhaş kapsüllerinin alımı. Haşhaş kapsülleri buradan Bolvadin ilçesinde bir fabrika var orada ilaç sektöründe kullanılıyor. Diğer şeylere dağıtılmak üzere yola çıkıyor. Sıcağın altında zor oluyor çalışmak zorundayız Öğrenci olduğumuz için yaz aylarında burada çalışarak geçimimizi sağlıyoruz. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok yani'' ifadelerine yer verdi.