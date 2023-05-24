Hasta Hakları Birim sorumlularına eğitim verildi

“Hasta Hakları ve İletişim” konulu eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü görevlileri tarafından düzenlendi. Hasta Hakları İl Koordinatörü Nuray Türken Teknekaya, Sağlık Bakanlığı hasta hakları uygulamaları ve mevzuatı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi sorumlusu Hemşire Melek Aksoy, Hasta Başvuru Bildirim Sistemi'nin kullanımı ve birimlerin işleyişi; Numan Harputlugil, hasta ve yakınları ile etkili iletişim, beden dili ve stresle baş etme yöntemleri hakkında bilgiler verdi. İnteraktif olarak yapılan teorik eğitim, hastanelerimizin hasta hakları birimlerinde uygulamalı olarak devam etti. Eğitim sonunda, birimlerde yaşanması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.