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Hastalanan kızıl geyik tedavi altına alındı

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından biri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’nda hastalandığı belirlenen kızıl geyik DKMP ekipleri tarafından hayvan hastanesine kaldırıldı.

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda hastalandığı belirlenen kızıl geyik DKMP ekipleri tarafından hayvan hastanesine kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, parktaki fotokapan görüntüleri ile görevlilerin yaptıkları gözlemlerde yetişkin bir kızıl geyiğin düzensiz davranışlar sergilediği görüldü. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanı yakalayarak koruma altına aldı. Ekipler ardından kızıl geyiği tedavisi yapılmak üzere AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. Burada hayvanın tedavisine başlandığı belirtildi.

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