Hastane çalışanlarına eğitim

Hastane personelinin eğitimlerinin tamamlanmasından sonra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yiğit Şenol, Şube Müdürü Duran Kıvanç ve Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdul Fettah Nur tarafından eğitime katılan personellere katılım belgeleri takdim edildi. Akabinde ulusal değerlendirmeci İlknur Yalçın ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Başhekim Dr. Abdul Fettah Nur nezaretinde, hastanenin Anne Dostu Hastane yönünden, ön değerlendirmesi yapılarak bu kapsamda düzenlenmesi gereken hususlar tespit edildi. İlerleyen süreçte yapılacak Sağlık Bakanlığı değerlendirmesi sonucunda hastanenin “Anne Dostu Hastane” unvanını almaya hak kazanacağı bekleniyor.