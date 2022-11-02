Hastanedeki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde unutulan takım çantası paniğe neden oldu. Bomba ihbarı ile çantanın bulunduğu alana gelen imha ekipleri çantayı fünye eli patlattılar. Patlatılan çantanın takım çantası olduğu anlaşıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Devlet Hastanesi ATM alanında bir çantanın yolun kenarında olduğunu gören vatandaşlar durumu hastanenin güvenlik birimine bildirdi. Güvenlik ekiplerinin polise ihbarının ardından bomba imha ekipleri çantanın bırakıldığı alana geldi. Bomba imha ekipleri kıyafetlerini giyerek çantayı fünye eli patlatırken hastane giriş çıkışı bir süreliğine kapatıldı. Patlatılan çantanın takım çantası olduğu anlaşıldı.