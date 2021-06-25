Hastanenin çatısına çıkan genci polis ikna ederek aşağı indirdi

Afyonkarahisar'da hastanede çatı katının kilidini kırarak çatıya çıkan genç, müzakereci polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin çatı kilidini kırarak çatıya çıkan 28 yaşındaki Bulut P., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda 112 ve AFAD ekipleri ile polis sevk edildi. Müzakereci polis tarafından ikna edilen Bulut P., çatıdan indirildi. Bulut P.'nin psikiyatri hastası olduğu, istediği ilaç kendisine uygun olmaması nedeniyle doktor tarafından yazılmayınca tepki gösterip hastane binasının çatısına çıktığı öğrenildi.