Havalar ısınınca vatandaş kendini parklara attı

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar parklardaki banklarda yerini aldı.

Afyonkarahisar'da son 20 yılın en soğuk ve en karlı kışlarından biri geride kalırken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine ulaştı. Güneşle birlikte kendini sokağa atan vatandaşlar kent merkezindeki Anıtpark'ta güneşli havanın tadını çıkardı, Ramazan ayı olması nedeniyle iftara kadar parklarda oturan bazı vatandaşların ağaçların altına yatarak öğle uykusuna daldıkları da görüldü.

Temiz ve güneşli havanın tadını çıkardıklarını belirten vatandaşlar, “Afyon'da kış uzun oluyor. Ama bu yıl baya bir çetin geçti kış. Kar yağmur çok olursa bolluk bereket olur. Dışarı çıkamıyorduk. Karda kışta. Şimdi ne güzel bir hava var. Kendimizi parklara attık. Şimdi bir yandan da orucuz. Böyle güzel havayı bulunca değerlendirelim istedik” diye konuştu.