Havaların soğuması ile Hüdai Kaplıcaları'na ilgi arttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıllardır şifa dağıtan Hüdai Kaplıcaları'nda kar yağışının ardından doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

İlçeye 12 km mesafede bulunan Hüdai kaplıcalarına her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi görmeye başladı. Kaplıcalara bulunan apart daireler ve üç adet beş yıldızlı otelde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Kar yağışı ile birlikte havaların soğuması ile kaplıcaya olan iğlinin daha fazla arttığı kaydedildi. Yeni yılında yaklaşması ile de kaplıcadaki rezervasyonların önemli derecede arttığı ifade edildi.

Aslen Sandıklı olan ve dinlenmek için kaplıcaya gelen Ali Osman Gönen, termal suyu çok sevdiklerini dile getirerek, “87 derece termal suyumuz şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Karlı kış günlerinde kaplıcada yoğunluk devam etmektedir. Kaplıcamız dünyaca ünlüdür, çamur banyolarımız şifalıdır. Biz buraya yatalak olarak gelip yürümeye başlayanları gördük. Arkamızdaki sıcak su şelalesi kaplıcanın kükürtlü suyunun oluşturduğu dogal sıcak su şelalesidir” dedi.

Öte yandan, bölgede doğal olarak yer altından çıkan maden suyu ayrıca ilgi odağı olmaya devam ediyor.