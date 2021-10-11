Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2'si kardeş 5 öğrenci arkadaş birlikte toprağa verildi. Çocukların cenaze namazı okul bahçesinde kılınırken, musalla taşları ise okudukları sıralar oldu.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri kaldırıldıkları İscehisar Devlet Hastanesi morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri teslim edildi.

Çocukların cenaze namazları ayrı ayrı kılındı

En küçükleri 11 en büyükleri ise 14 yaşında olan ve 2'si kardeş olan çocuklar için doğdukları köy olan Çatağıl'da cenaze töreni düzenlendi. Çocukları için Çatağın Köyü İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çocukların tabutları için okul sıraları musalla olurken, 5 tabut yan yana konuldu. Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri de katılırken, törende hayatını kaybeden kardeşlerden İsmail ve Nisar Eser'in acılı babalarını protokol üyeleri sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenazede ölen çocuklardan birinin bayılan yakınına ise 112 Acil servis ekipleri müdahale etti

5 arkadaşın cenaze namazlarını ise İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Çocukların cenazeleri kılınan namazların ardından köy mezarlığından toprağa verildi.