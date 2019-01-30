İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’da 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hacı Ali Fırın, İmaret Camii’nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'da 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hacı Ali Fırın, İmaret Camii'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.


Kıbrıs Gazisi Hacı Ali Fırın için düzenlenen cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zekai İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal, gazinin yakınları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Vali Mustafa Tutulmaz, cenaze namazı öncesinde gazi Fırın'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Kılınan cenaze namazının ardından gazi Hacı Ali Fırın'ın cenazesi Kocatepe Asri Mezarlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.