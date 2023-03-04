İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayır amaçlı satış yapılan pazar kurup depremzedeler için bağış topladılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ki Şehit Ramazan Emet İmamhatip Ortaokulu öğrencileri depremzedeler için yaptıkları hayır amaçlı satışta topladıkları 5 bin 876 TL’yi AFAD’a bağışlamak üzere okul müdürüne teslim ettiler.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ki Şehit Ramazan Emet İmamhatip Ortaokulu öğrencileri depremzedeler için yaptıkları hayır amaçlı satışta topladıkları 5 bin 876 TL'yi AFAD'a bağışlamak üzere okul müdürüne teslim ettiler.


Okulda depremzedeler için hayır amaçlı satış yapılan pazar kuruldu. Öğretmenler, öğrenciler ve okula civarındaki mahalle sakinleri kurulan hayır amaçlı pazardan yiyecek, içecek satın alarak 5 bin 876 TL gelir sağladı. 1 saate toplanan gelir ardından AFAD'a bağışlanmak üzere Okul Müdürü Ertuğrul Gedik'e tutanak ile teslim edildi. Öğrenci ve öğretmenlerin afetzedeler için yaptıkları bu davranış ise her kesin taktirini topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.