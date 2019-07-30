Hayırsever iş adamından 460 kişi kapasiteli cami

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırsever iş adamı Süleyman Uraş tarafından yaptırılacak 460 kişi kapasiteli caminin temeli, edilen dualar ve kurban kesilmesiyle atıldı.

Şuhut ilçesinde hayırsever iş adamı Süleyman Uraş tarafından yaptırılacak çaminin temeli dualarla atıldı. Dualar eşliğinde başlayan temel atma merasimi kurban kesimi ile devam etti. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, "İnşallah burada bayram namazı ve teravih namaz kılmak nasip olsun" ifadelerini kullandı.

Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, "İnşallah burada anahtar teslimi yapılacak ve bu camide 460 kişi aynı anda namazını kılabilecek. Burası çevreci bir cami olacak. Altına engelliler rahatça girebilecek ve çıkabilecek. İnşallah burada cuma namazını, bayram namazı, teravih namazını kılabilecek. İnşallah kazasız belasız kimsenin burnu kanamadan camimiz tamamlanır, halkımız da ibadetlerini bu camide yaparlar diye düşünüyorum. Yapanlardan da Allah razı olsun diyorum, Cenab-ı Allah niyetlerini kabul eylesin. Allah aramızda hayır sahiplerini eksik eylemesin diye dua ediyorum" diye konuştu.

Caminin temel atma merasimine Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Zeybek, hayırsever iş adamı Süleyman Uraş, esnaf ve vatandaşlar katıldı.