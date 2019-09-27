Hayırsever Muhtar'dan öğrencilere kütüphane sürprizi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Veli Akmansoy, Cumhuriyet Ortaokuluna kütüphane yaptırdı.

Yalı Mahallesi Muhtarı Veli Akmansoy, ilçeye bağlı Cumhuriyet Ortaokuluna öğrencilerin okumalarını geliştirmeleri adına kütüphane yaptırdı. Cumhuriyet Ortaokuluna yaptırılan kütüphane Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve eğitim camiasının katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Öğrenciler için daima çalışacaklarını belirten Muhtar Akmansoy, gençlerin okumaları adına ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini ve yürekten yapacaklarını ifade etti.