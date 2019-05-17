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Hayvan hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar’da küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştiren 3 kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar'da küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştiren 3 kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde 63 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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