Hayvan hırsızları yakalandı

Afyonkarahisar'da küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştiren 3 kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesi Üçlerkayası köyünde 63 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.