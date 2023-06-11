Hayvan pazarının 1'er tonluk danaları alıcısını bekliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik başlarken, 1'er tonluk iki dana da alıcısını bekliyor.

İlçede her hafta pazar günleri kurulan hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı. Hayvan pazarında öüyükbaş hayvanlar 30 bin TL ile 150 bin TL arası, küçükbaş hayvanlar da 4 bin TL ile 13 bin TL arasında satılıyor. Pazarda Kemal Doğutaş'a ait 1'er tonluk iki dana ise 150 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Büyükbaş hayvan satıcısı Hüseyin Erol, “Şuhut'tan Sandıklı'ya kurbanlık satışı için geldik. Kurbanlıklarımız 35 ile 40 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar gidiyor. Simentel danamız var, 75 bin lira diyoruz. Tahminim 600 kilogram gelir. Pazarlar durgun gidiyor. Vatandaş bayram haftasını bekliyor” dedi.

Üretici Kemal Doğutaş da, pazardaki en büyük hayvanların satışını yapmaya çalıştığını anlatarak, “Biz de bir ay önce başkasından aldık. Dananın bir tanesi 1 ton 50 kilogram. Alıcısını bulursak satacağız. Az önce birisi ile pazarlık yaptık. 155 bin lira istiyorduk, 150 bin liraya düştük” diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcısı Gökhan Oğuz da, “Küçükbaş hayvanlar 5 bin liradan başlıyor, 13 bin liraya kadar var. Büyükbaş hayvan satışı azıcık durakladı diyorlar. Ama küçükbaş satışları iyi, güzel satılıyor” dedi.