Hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Afyonkarahisar-Konya karayolunda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan nakli gerçekleştirilen araçları denetledi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Afyonkarahisar - Konya karayolunda gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan nakli gerçekleştirilen araçlarda, veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi ve hayvan sağlığı ve refahı konularında inceleme ve denetimler yapıldı. Kural dışı hayvan taşıyan araçlara gerekli uyarı ve işlemler yapıldı.