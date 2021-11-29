Hayvan üretim istasyonlarında inceleme yapıldı

Eskişehir Çatacık Kızıl Geyik Üretim İstasyonu ve Afyonkarahisar Keklik Üretme ve Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak tarafından inceleme yapıldı.

Çolak, ilk olarak DKMP Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şahin Çılgın, bölge müdür yardımcıları, il şube müdürümüz ve teknik ekibin katılımlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantının ardından Çolak, Eskişehir Çatacık Kızıl Geyik Üretim İstasyonu ve Afyonkarahisar Keklik Üretme ve Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda bir dizi incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatlar Çolak, tarafından verildi.